百岁老人社保认证遇困难 社保工作人员上门解难题

“范师傅，您母亲的供养亲属补助认证通过了，不会影响下个月发钱。”近日，接到市社保中心企业职工养老保险科科长杨俊峰的电话，范崇彪连说感谢。

“范师傅，您母亲的供养亲属补助认证通过了，不会影响下个月发钱。”近日，接到市社保中心企业职工养老保险科科长杨俊峰的电话，范崇彪连说感谢。

“真没想到，打个电话你们就上门了，更没想到问题解决得这么快！”今年63岁的范崇彪是洛龙区龙富小区居民，他的母亲王月英今年百岁高龄，因其丈夫生前是原市建三公司退休职工的关系，老人每月可以领取150元的供养亲属补助。不久前，本年度供养亲属补助认证开始，范崇彪在家里通过手机给母亲进行认证，但操作一直不成功，他叫来女儿、儿媳妇帮忙也不行。由于母亲卧床行动不便，范崇彪只好联系市社保中心。

供养亲属补助认证工作由市社保中心企业职工养老保险科负责，该科科长杨俊峰了解情况后告诉范崇彪不用着急，他们会尽快上门认证。

“老太太，您眨眨眼。”近日在范崇彪家，杨俊峰打开“豫事办”App，让王月英老人对着手机前置摄像头做眨眼等动作。由于老人卧床，加上年龄大了有些糊涂，认证并不顺利，为了看清手机摄像头能否拍到老人的面部，杨俊峰俯身贴在床边，不一会儿额头就冒出了细密的汗珠。

“老太太现在的容貌跟以前比变化比较大，和身份证上的照片不太像，后台识别不了。”杨俊峰先后尝试了“豫事办”App、“河南社保”App和支付宝“豫事办”小程序3种线上认证渠道，但都提示认证不成功。见范崇彪有些着急，他赶紧说，会把老人的照片和视频资料上传到省社保中心进行人工协助认证，保证让老人按时领到补助。

14日，经与省有关部门沟通，王月英老人的供养亲属补助认证通过。接到杨俊峰的电话，范崇彪除了感谢，还对这次上门服务给出很高的评价。“打个电话就享受到了上门服务，我认为这是实实在在地为群众办事。”他说。

记者从市社保中心了解到，为让群众少跑腿、不跑腿，我市领取社会保险待遇资格认证通过线上渠道就可完成，包括“河南社保”App、“豫事办”App、支付宝“豫事办”小程序和省社保中心官网(http://hnylbx.com/hnsi/index.htm)。其中，前3种渠道用手机就可完成，最后一种需要通过配备摄像头的电脑登录认证。如果您或家人在线上认证时遇到问题，可拨打电话60652606与社保部门联系，有特殊情况的，工作人员可提供上门服务，切实解决群众急难愁盼事。(首席记者 牛鹏远 通讯员 胡宏亮 文/图)