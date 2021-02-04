端稳饭碗，人人参与！守住国家粮食安全防线

眼下，不管在市区街头、中高档饭店还是特色小吃店，人们在餐桌等处会经常看到“厉行节约”“杜绝餐饮浪费”等温馨提示牌、宣传画、电子屏，有商家还推出小份菜、半份菜，帮助顾客适量点餐，乡村里乡规民约移风易俗，减少大操大办……

眼下，不管在市区街头、中高档饭店还是特色小吃店，人们在餐桌等处会经常看到“厉行节约”“杜绝餐饮浪费”等温馨提示牌、宣传画、电子屏，有商家还推出小份菜、半份菜，帮助顾客适量点餐，乡村里乡规民约移风易俗，减少大操大办……

“厉行节约、反对浪费”良好社会风尚，其实关乎的是粮食安全，事关国运民生，更是国家安全的重要基础。习近平总书记高度重视粮食安全问题，多次就解决好种子和耕地、粮食储备调节等重要问题做出了“要牢牢把住粮食安全主动权”“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”的深刻阐释，为我们应对粮食安全指明了方向。

昨日，记者从市粮食和物资储备局了解到，洛阳属于粮食销区，为保障粮食安全，多年来，我市在稳定本地粮食产量的基础上，加强与省内粮食主产区优质粮源基地开展产销合作，建立了长期稳定的产销衔接关系，不断拓宽粮源保障渠道。

自新冠肺炎疫情发生以来，因我市原粮储备充足，建立有一定规模的成品粮油储备，基础雄厚，同时，布局建设有一批应急加工企业、应急供应网点、应急配送中心和应急储运企业，应急保障能力较强，粮食应急供应渠道畅通，疫情期间，各方面保障措施又到位，我市没有启动应急响应，市民生活秩序稳定。

在加强粮食产业发展方面，我市相关部门扎实做好夏粮收购工作，推出便民服务措施，让售粮农民卖“舒心粮”。

我市还积极推进粮食质检体系建设，初步建成了我市的粮食质量安全检验监测网络。

把粮食安全的主动权牢牢掌握在自己手中。今年，我市将进一步加强对应急成品粮油的实时监测，加强应急储备仓储基础设施建设，构建我市现代化仓储设施网络，并整合现有粮食仓储资源，优化粮库布局，鼓励成品粮油生产企业建设成品粮油低温库与冷链运输系统。加强对我市粮食市场供求形势的监测和预警分析，确保随时掌握粮食市场供求和价格动态变化情况。(记者 张喜逢)