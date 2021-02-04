洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

取消单双号限行 彰显“便民优先”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.17 08:59

　　“以人民为本！方便老百姓”；“太好了，要不然外地来个朋友赏花用车不便”……自17日起，市区取消双休日和“五一”小长假豫C号牌小型汽车单双号限行，工作日仍按尾号限行，这一消息占据洛阳新闻排行榜首位，舆论纷纷“点赞”。

　　4月以来，我市对本地号牌车辆实行双休日单双号限行，广大市民减少开车出行，把道路让给外地车通行，展现了东道主的好客友善。大数据分析发现，由于地铁开通，立交、快速路相互连通，城市路网日趋完善，我市游客接待量虽较疫情前有所增加，节假日交通拥堵指数却同比下降。尽管下步或将出现多个出行高峰，但城市交通总流量在可控范围，管理部门不是一“限”了之，而是因势利导、迅速调整，提前取消了单双号限行。为此，交警部门将全员停休、坚守路面，以“群众放假、交警站岗”应对交通拥堵的挑战。可以说，市民“点赞”，是对单双号限行取消的欢呼，更是对科学施策、便民优先的鼓掌。

　　“便民优先”，就是把老百姓放在心中最高位置。它不是一句空洞的口号，而是具体的行动。在城市管理中，选择将“一切为了便民”摆在第一位，就是选择了承担更多责任，选择了把不便和麻烦留给自己。比如，为了减少给市民出行带来不便，古城快速路建设探索“修路先保通”模式，开洛阳城建史上专门修建保通工程的先河。将“便民优先”作为一种思维方式和工作方式，主动自我加压，直面更大挑战，科学施策、敢于创新，我们才能不断克服困难“补短板”，让更多市民享受生活的便利，书写一个个充满人性温度的洛阳故事。

　　“便民优先”是一种城市管理智慧和能力，也是一种城市治理自信。以百姓之心为心，带着感情、带着责任去做好精细化管理，增强民生服务的灵活性和韧性，城市将让生活更美好。(孙利华)
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都知道脑缺血，可肠缺血是咋回事
  • ·只因忽视了这件事，不满65岁的他失明了
  • ·姐姐住院妹妹来陪 竟被查出患了同一种病
    		•
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
        城市的气质，远看是风景，近看是文化。如果说牡丹是洛阳的肌肤和容貌，那么，文化就是洛阳的骨血和灵魂。
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
    		•  
    新闻排行
  • 明起，伊滨环线优化调整 武汉路部分公...
  • 洛阳地铁1号线站点又添新标识【视频】
  • 洛阳中集凌宇：打造一流的绿色智能搅...
  • 洛阳开展“双月攻坚”行动 新伊大街向...
  • 二乔路公交停车场获批复 文仲大道公交...
  • 铁路赋能栾川文旅 “中国铁路旅游主...
  • 全球首台！洛阳下线！
  • 许昌游客点赞洛阳：“这座城市，在我...
  • 逛房展看表演 周末相约应天门
  • 今日起，途经人民东路的1路、2路、21...
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    客家之源纪念馆今起向...
    入夜洛阳城 乐享“洛阳...
    金水河湿地公园：描绘...
    洛阳牡丹再添新品【组图】
    精彩热帖

    洛阳处处是美景

    春天随拍

    小手画牡丹

    勐焕大金塔
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605