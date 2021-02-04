取消单双号限行 彰显“便民优先”

“以人民为本！方便老百姓”；“太好了，要不然外地来个朋友赏花用车不便”……自17日起，市区取消双休日和“五一”小长假豫C号牌小型汽车单双号限行，工作日仍按尾号限行，这一消息占据洛阳新闻排行榜首位，舆论纷纷“点赞”。

“以人民为本！方便老百姓”；“太好了，要不然外地来个朋友赏花用车不便”……自17日起，市区取消双休日和“五一”小长假豫C号牌小型汽车单双号限行，工作日仍按尾号限行，这一消息占据洛阳新闻排行榜首位，舆论纷纷“点赞”。

4月以来，我市对本地号牌车辆实行双休日单双号限行，广大市民减少开车出行，把道路让给外地车通行，展现了东道主的好客友善。大数据分析发现，由于地铁开通，立交、快速路相互连通，城市路网日趋完善，我市游客接待量虽较疫情前有所增加，节假日交通拥堵指数却同比下降。尽管下步或将出现多个出行高峰，但城市交通总流量在可控范围，管理部门不是一“限”了之，而是因势利导、迅速调整，提前取消了单双号限行。为此，交警部门将全员停休、坚守路面，以“群众放假、交警站岗”应对交通拥堵的挑战。可以说，市民“点赞”，是对单双号限行取消的欢呼，更是对科学施策、便民优先的鼓掌。

“便民优先”，就是把老百姓放在心中最高位置。它不是一句空洞的口号，而是具体的行动。在城市管理中，选择将“一切为了便民”摆在第一位，就是选择了承担更多责任，选择了把不便和麻烦留给自己。比如，为了减少给市民出行带来不便，古城快速路建设探索“修路先保通”模式，开洛阳城建史上专门修建保通工程的先河。将“便民优先”作为一种思维方式和工作方式，主动自我加压，直面更大挑战，科学施策、敢于创新，我们才能不断克服困难“补短板”，让更多市民享受生活的便利，书写一个个充满人性温度的洛阳故事。

“便民优先”是一种城市管理智慧和能力，也是一种城市治理自信。以百姓之心为心，带着感情、带着责任去做好精细化管理，增强民生服务的灵活性和韧性，城市将让生活更美好。(孙利华)