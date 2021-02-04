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“党旗颂 忠诚颂”河南政法英模先进事迹报告会（洛阳专场）举行

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.17 08:59

　　15日，“党旗颂 忠诚颂”河南政法英模先进事迹报告会(洛阳专场)举行。

　　报告会开始前，市委常委、政法委书记、市政法队伍教育整顿领导小组副组长娄会峰与省英模先进事迹报告团成员座谈并合影留念，号召全市广大政法干警以英模为标杆，深入学习他们履职尽责的先进事迹、对党忠诚的政治品格、一心为民的优秀品质，不断推动全市政法队伍教育整顿走深走实。

　　常年奋战在爆破、防爆、排爆工作一线的省公安厅原副巡视员王百姓；“用生命托起公平正义”的省高级人民法院立案二庭原副庭长李庆军；始终践行“老百姓的事都是大事”的尉氏县人民检察院检委会委员田文生；长期奋战在强制隔离戒毒工作一线的省女子强制隔离戒毒所四大队大队长朱明明；屡破大案、心系群众，用忠诚守护百姓平安的女公安局长任长霞……报告会上，5位政法英模的先进事迹鼓舞人心、催人奋进。

　　报告会结束后，娄会峰就全市政法系统学习英模精神提出要求。他指出，要学习英模事迹，进一步筑牢高举旗帜、听党指挥、忠诚使命的思想根基；要讲好英模故事，深刻挖掘提炼身边典型故事，营造奋勇争先的浓厚氛围；要弘扬英模精神，激发干事创业的昂扬斗志，奋力推动洛阳政法工作高质量发展，以优异成绩庆祝建党100周年。

　　市领导李保兴、曲海滨、吴志军参加相关活动。（记者 申利超 通讯员 张继峰）
[ 责任编辑：马佳佳]
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