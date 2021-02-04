瀍河区人民检察院检察官尚双辉：做有温度的检察官

“我们要用老百姓看得见的方式，为抽象的法律赋予司法的温度，真正做到为人民服务。”“出彩洛检人”候选人之一、瀍河区人民检察院第一检察部负责人尚双辉这样定义自己的职业。从检16年，他用自己的行动诠释着“立检为公、执法为民”。

工作中的尚双辉

“我们要用老百姓看得见的方式，为抽象的法律赋予司法的温度，真正做到为人民服务。”“出彩洛检人”候选人之一、瀍河区人民检察院第一检察部负责人尚双辉这样定义自己的职业。从检16年，他用自己的行动诠释着“立检为公、执法为民”。

怀揣梦想，如愿成为一名检察官

昨日，当记者见到尚双辉时，他正在瀍河区人民检察院六楼会议室里，对一起达成调解协议的轻伤害案件进行社会危险性评估听证……

说话快而有力，做事沉稳干练，尚双辉说，这与他长期高强度、高效率的工作状态不无关系。听着他的讲述，我们走近了这位屡获荣誉的优秀检察官。

作为一名“80后”检察官，从西安财经大学法学系毕业后，尚双辉就与检察工作结下了不解之缘。说起为什么选择做检察官，他显露出兴奋的神情。

“小时候迷恋武侠，渴望自己能成为为民伸张正义的英雄。”尚双辉这样描述自己的梦想。2005年，怀揣梦想，他考入瀍河区人民检察院成为一名检察官。

尚双辉对自己接手的第一个案件记忆犹新。“那只是一个简单的盗窃案件，但我现在还记得第一次撰写起诉书时的无措。”他说，撰写一份优秀的起诉书是办好案件的基础。从前辈们优秀的起诉书中认真学习，在大量的办案实践中总结思考，他逐渐成长为部门的业务骨干。

作为一名优秀的青年检察官，对法律的信仰一直激励着他，无论在工作中遇到什么困难，他从不轻易放弃，直到拼尽全力。

坚守正义，担负起一份社会责任

“我一直认为检察官是个铁面无私的职业，严格按照法律办案，这些年我深刻地意识到肩上也担负着一份社会责任。”他说，这要从一起案件讲起。

2018年，他办理了一起轻伤害案件。嫌疑人用刀片割破受害人气管，看受害人倒在血泊中不动后才逃离现场……虽然受害人最终被抢救过来，伤情鉴定为轻伤，但这对受害人的心理造成了巨大的伤害。

尚双辉认为，案件性质极其恶劣，受害人虽被鉴定为轻伤，但案件社会危害性极大。他仔细反复审阅卷宗、查找证据，最终将该案定性为故意杀人起诉，让嫌疑人得到了应有的惩处。

“将法律效果和社会效果相统一，才能切实提升办案质效，达到让人民群众认可的执法效果。”尚双辉这样定义自己的工作。

作为部门负责人，除了要扎实办理每一起案件，还要谋划部门各项工作的开展、组织业务学习提高部门的整体业务水平、协调与其他部门之间的工作配合……尚双辉在追梦的路上不断前行。

心怀道义，用温情彰显检察理性

“我们办理的不是案件，而是他人的人生。”这是尚双辉常挂在嘴边的一句话，他是这么说的，也是这么做的。

前年夏天，尚双辉的办公桌上放了一本特殊的卷宗，案件非常简单——盗窃，但他凝视着嫌疑人的身份信息，久久不能平静。

嫌疑人刘某，刚满18岁，技校毕业，刚刚和用人单位签订就业协议，父母双亡，与爷爷相依为命。如果起诉，刘某的爷爷谁来照顾？刘某的人生会发生怎样的变化？

这一个个问题叩击着他的内心，让他不忍心写案件起诉书。于是，他跟主管检察长谈了自己的想法，并建议对刘某作相对不起诉处理。

当刘某接到不起诉书的那一刻，满含泪水，鞠躬对尚双辉说：“尚检察官，我错了，我差点儿毁了自己一辈子，是检察院救了我，谢谢你们！”听到这句话，他觉得自己所有的努力都值了。他说，法律是冰冷的，检察人是温暖的。

这就是尚双辉，一位有担当、敢拼搏的检察官。从事检察工作16年来，办理各类案件千余件，他先后被记个人三等功8次，被省委政法委授予“中原卫士”称号，并获洛阳市“十佳公诉人”等荣誉。面对成绩，他仍然保持一颗平常心。他说，成为一名检察官是他的理想，他会始终铭记自己的初心使命，为法律守好最后一道防线，为百姓站好最后一班岗。（记者 贾臻 通讯员 陈昕 文/图）