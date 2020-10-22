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来洛采风写生 庆祝建党百年
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.17 08:59

　　15日，“庆祝建党百年全国著名画家走进隋唐洛阳城采风写生活动”启动仪式在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆举行。

　　十二届全国政协教科文卫体委员会副主任、省政协原主席王全书，中国社科院学部委员、中国欧洲学会会长周弘，省委原常委、政法委原书记张世军，省政府原副省长李志斌，省人大常委会原副主任张程锋，省委组织部原常务副部长王笑南，省政府原省长助理卢大伟，以及国内美术界的嘉宾代表等参加启动仪式。张世军宣布采风写生活动启动。

　　市领导赵会生、魏险峰、张伊民等参加相关活动。

　　该活动由中国国家画院、河南省美术家协会、荆浩艺术研究院、洛阳市文学艺术界联合会、洛阳文保集团主办，中国国家画院青年艺术中心、洛阳市美术家协会承办，洛阳隋唐城运营管理有限公司、洛阳市青年文学艺术界联合会、应天门美术馆协办。

　　活动期间，40余名画家将走进应天门、天堂明堂、九洲池、“东方博物馆之都”研学营地，以及龙门石窟、关林、白马寺、二里头夏都遗址博物馆等地开展采风写生创作。大家将通过绘画等形式，展现以隋唐洛阳城国家历史文化公园为代表的洛阳历史文化景观，歌颂共产党、歌颂祖国、歌颂洛阳城市发展，生动反映“十三五”期间洛阳在历史文化保护利用发展中取得的辉煌成就，预计采风写生作品展于7月1日在应天门美术馆开幕。(记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马佳佳]
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