洛阳市大力推进“数字乡村”建设 拓展智慧农业应用场景

提到农业农民，您可能想到的是，种粮种菜，喂养畜禽，或是“面朝黄土背朝天”的形象。而今，在河洛山乡，随着“数字乡村”的加速升级，互联网与传统农业碰撞融合，智慧农业应用场景不断拓展，正悄然改变着传统农业生产方式。

提到农业农民，您可能想到的是，种粮种菜，喂养畜禽，或是“面朝黄土背朝天”的形象。而今，在河洛山乡，随着“数字乡村”的加速升级，互联网与传统农业碰撞融合，智慧农业应用场景不断拓展，正悄然改变着传统农业生产方式。

阳春时节，果木蔓发。伊滨区明拓现代农业基地，大棚栽培的优质葡萄已经坐果。不同于寻常的栽植方式，粗壮的葡萄藤沿着大棚边缘一字排开，藤蔓在一人高的架子上伸展缠绕，郁郁葱葱、满眼生机。

明拓农业的创办者赵海是全市首个获评高级农艺师的新型职业农民。他不仅“会”种葡萄，而且已经实现了“慧”种葡萄。

跟着赵海的脚步，一座现代化的“小型气象站”呈现在眼前，地表和地下安装的各种传感器，时刻监测着大棚内的温度、湿度、光照、土壤墒情等信息，即时传送至大数据中心。

和智慧物联网系统“搭档”的，是一套先进的水肥一体化灌溉系统。赵海介绍，过去，大水漫灌费电、费水、费人工，现在借助水肥一体化精准滴灌系统，实现节水电30%、节肥20%、节省人工80%。

“农业的科技含量不亚于任何行业。未来，艰辛劳作的生产场面将被科技改变，而且将更加高效。”这是赵海的经验之谈。

嵩县菘田农业公司总经理郭紫阳也是这么认为的。嵩县菘田农业公司是一家食用菌种植企业。在这里，传统的菌棒培养模式被舍弃，取而代之的是立体智能菇房的工厂化生产。

打开菇房，立体式的菇床如同超市的货架，上下排布6层，每一层都长满了密密麻麻的菌菇。每一栋菇房还配备了智能控制系统，对温度、湿度、通风等进行精准调控。郭紫阳坦言：“哪怕外面风吹雨打、酷暑严冬，菇房内始终保持恒温恒湿环境，一年四季均可出菇。”

郭紫阳算了一笔账：以前，大棚菌棒种植受气候和季节影响较大，产量、质量、收益都不稳定。如今，采用立体种植方式，一栋占地200平方米的菇房，每个批次种植面积就达到400平方米，按全年8个种植批次计算，相当于把土地利用率提高了16倍。

不只是种植企业，养殖企业的技术手段也今非昔比。在嵩县车村镇大山深处，河南民望农牧公司投资的法系种猪核心场全面升级了智慧猪场系统解决方案。

智能饲喂、精准营养、智能环控……进入控制中心，基于全场可视化系统、猪群声音采集系统、猪群行为分析系统等智能化创新应用，技术人员可在线完成对种猪体型、增重、异常叫声等数据的实时抓取和多维度分析，真正实现了“智慧养猪”。

科技赋能带来了农业生产方式的飞跃，也激活了乡村产业兴旺的新动能。当下，智慧农业的融入，兴起了一场从“田间”到“指尖”的变革：点击鼠标，气象服务直达屏幕；打开手机，智能监控温度、湿度和光照，缺啥补啥，让田间管理更精准；手持遥控器，无人机空中植保……

智慧农业是打造“数字乡村”的题中之义。掀开乡村振兴新篇章，我市将借力数字化、智慧化，推动信息技术、生物技术、智能技术、现代装备技术与农业的深度融合，加速5G、遥感、物联网等技术在农业农村的应用，不断提升农业生产智能化、经营网络化、管理高效化、服务便捷化水平，让智慧之花“绽放”田间地头。（记者 白云飞 通讯员 王勇）