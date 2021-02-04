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?“牡丹之歌”首届牡丹诗词大会落幕

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.17 08:59

　　15日晚，第39届中国洛阳牡丹文化节主要活动之一——“牡丹之歌”中国洛阳海峡两岸首届牡丹诗词大会决赛暨颁奖晚会在洛阳广播电视台二号演播厅落下帷幕。

　　本届牡丹诗词大会由中华诗词学会和市委宣传部共同主办，市教育局、市文化广电和旅游局、洛阳广播电视台承办，以“观满城国色天香，诵千年诗词诗韵”为主题，诵读牡丹诗词，共享诗词盛宴。

　　本届牡丹诗词大会自今年3月启动以来，共吸引了来自全国各地的26万余名选手报名参加，经过海选、复赛等环节，共有15名优秀选手脱颖而出，闯进决赛。两位来自中国台湾的诗词爱好者及《中国诗词大会》往季部分擂主也应邀来到现场，为选手们加油助威。

　　决赛中，15名选手分为三组进行比赛，经过诗词推理抢答、诗词知识抢答、单字飞花令、限定飞花令等环节的角逐，来自四川成都的岳雨昊、辽宁大连的马行空，以及我市选手王爱丽分获冠、亚、季军。

　　中国文联副主席、中国电视艺术家协会主席胡占凡，市委副书记赵会生，市委常委、宣传部部长王飞等参加活动。(记者 李三旺)
[ 责任编辑：马佳佳]
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