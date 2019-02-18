洛阳深入实施百城建设提质工程和文明城市创建

昨日，全市深入实施百城建设提质工程暨文明城市创建和城建项目“双月攻坚”行动工作部署会议召开，深入学习贯彻习近平总书记有关重要论述，部署下一步重点任务。 昨日，全市深入实施百城建设提质工程暨文明城市创建和城建项目“双月攻坚”行动工作部署会议召开，深入学习贯彻习近平总书记有关重要论述，部署下一步重点任务。 市长刘宛康参加会议并讲话。他强调，深入实施百城建设提质工程，是应时顺势做好城市建设管理、加快建设副中心城市和现代化洛阳都市圈的必然选择。要提升政治站位，把百城建设提质工程作为推动高质量发展的重要抓手，完善城市功能，改善生态环境，为群众提供更多更优的公共产品和服务供给，真正实现“城市，让生活更美好”的城市发展目标。要抓住关键和重点，围绕强化基础建设、完善配套功能、系统治理修复、坚持守正出新、加强精细管理、树牢安全理念等，强化举措，狠抓落实，高质量推进百城建设提质工程再上台阶。要强化责任担当，抓好要素保障，提升专业素养，积极研究和协调解决工作中遇到的各种问题，大力实施城建项目“双月攻坚”行动，对标一流奋勇争先，全力推动各项工作取得更大成效、走在全省前列，为全面建设社会主义现代化强市作出新的更大贡献。 市领导魏建平、王飞参加会议。(记者 李三旺)