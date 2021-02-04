央媒观洛｜来洛阳，赴一场“诗和远方”的约会

从“洛阳再现唐宫灯火不夜天”刷屏网络，到清明小长假洛阳接待游客人次、旅游收入较2019年同期实现“双增长”；从《2019年度中国古都城市国际化水平评估报告》中城市美誉度位列全国第四，到2020年洛阳市首次进入中国地级城市海外网络传播力排行榜前十名……

《光明日报》4月17日刊发文章《来洛阳，赴一场“诗和远方”的约会》，本网全文转发，内容如下：

从“洛阳再现唐宫灯火不夜天”刷屏网络，到清明小长假洛阳接待游客人次、旅游收入较2019年同期实现“双增长”；从《2019年度中国古都城市国际化水平评估报告》中城市美誉度位列全国第四，到2020年洛阳市首次进入中国地级城市海外网络传播力排行榜前十名……

洛阳，正不断向世界展示着自己的魅力，世界的目光也不断向这座古都聚焦。

作为河南第二大城市、中原城市群副中心城市，洛阳把发展文化旅游作为坚定文化自信、传承中华文脉的应有担当，作为厚植特色优势、推进转型发展高质量发展的重要路径，加快构建文化传承创新体系，大力实施文旅融合发展行动，坚持保护固态、传承活态、发展业态，着力打造国际文化旅游名城和国际人文交往中心，千年古都从历史中汲取养分，在发展中焕发新机。

“融”字当头，让城市“火”起来

“红牡丹停、绿牡丹行。”近日，具有牡丹花元素的信号灯、倒计时牌亮相洛阳街头，收获市民和游客如潮好评。

“洛阳的信号灯是牡丹花图案！”“等信号灯的过程都变得有趣了！”“彰显城市文化！有特色！”信号灯闪烁之间，牡丹花城的氛围更加浓厚，千年古都的底蕴分外彰显。

眼下，正值第39届中国洛阳牡丹文化节，“洛阳牡丹大面积绽放”“河南洛阳牡丹花冰淇淋”频频冲上热搜，古都洛阳尽显“方寸之美”，让“古今辉映、诗和远方”的城市气质深入人心。

牡丹元素走红网络，是洛阳厚植文化底蕴，挖掘文化内涵，彰显城市个性，让历史文化和现代生活融为一体的生动实践。近年，洛阳持续在“融”字上下功夫，坚持用文化的理念发展旅游，用旅游的方式传播文化，体现“融”的理念、找准“融”的业态、发挥“融”的效果，推动文化与旅游从“物理组合”迈向“化学反应”，让“诗和远方”完美交融。

今年元宵节，洛阳举行“点亮隋唐洛阳城”亮灯仪式，隋唐洛阳城定鼎门、天街、应天门、明堂、天堂、九洲池等标志性建筑被依次点亮，再现了千年前隋唐洛阳城上元夜盛况，让市民和游客感受“唐宫”灯火不夜天的喜庆与祥和，吸引众多媒体关注。

在火爆网络的河南卫视元宵节特别节目《河南博物院元宵奇妙夜》中，“唐宫小姐姐”穿越回到“家乡”洛阳，带领广大观众一睹盛唐风采。一时间，隋唐洛阳城应天门火了，“古今辉映”的洛阳成为众多网友向往的“诗和远方”。

传承弘扬，让文化“活”起来

阳春三月，位于洛阳市洛河与瀍河交汇处的隋唐大运河国家文化公园建设现场，道路、水系、景观、绿化等各项工程正加紧施工，呈现出一派繁忙景象。

“项目占地面积276.5亩，不久后这里将建成隋唐大运河历史文化体验廊、隋唐大运河文化博物馆、运河历史文化步道、滨河景观廊与休闲跑道等，游人可以在游览、休闲、健身的过程中，了解‘看得见、摸得着’的隋唐大运河。”洛阳文保集团相关负责人说。

隋唐大运河是中国古代南北交通的大动脉，承载着无数繁华的景象和动人的故事。位于隋唐大运河中心的古都洛阳，正在通过建设隋唐大运河国家文化公园，全面展示隋唐大运河悠久的历史、灿烂的文化、多元的功能以及辉煌的成就，打造弘扬、传承、活化运河文化的“国家样板”。

旅游是文化的载体，在旅游中注入文化之魂，让文物说话、让历史说话、让文化说话，让中华文化的独特创造、价值理念和鲜明特点更加生动地呈现出来，才能更好地实现文化的保护、利用和传承。

近年，洛阳市立足厚重的历史文化资源优势，加快构建文化传承创新体系，积极融入黄河文化带、大运河文化带建设，精心打造一批城市精神标识和文旅核心展示区。不久的将来，牡丹博物馆、大谷关客家小镇、黄河流域非物质文化遗产保护展示中心等一系列重大项目建成开放，将全面释放洛阳的文化魅力，吸引越来越多游客来到洛阳、爱上洛阳。

创新载体，让古都“潮”起来

以往，人们来到洛阳，大多冲着龙门石窟、白马寺、关林的名气，从珍贵的文物古迹里感受历史的沧桑。

如今，二里头夏都遗址博物馆展示“最早中国”，隋唐洛阳城国家历史文化公园再现“盛唐气象”，“东方博物馆之都”102座博物馆星罗棋布、各具特色，叫响“研学洛阳、读懂中国”的品牌。热情好客的洛阳人还会推荐游客乘坐地铁1号线打卡沿途景点，在应天门看一场灯光秀，到洛邑古城品一品非遗文化，去老城十字街寻一寻洛阳美食，再到广州市场步行街开启潮流夜生活……

近年，洛阳加快构建文化传承创新体系，致力推动文旅融合“三个转变”，强化线上线下融合，深化文化旅游融合，推进文物文化文创融合、景区景点景观融合、项目场域载体融合。2020年以来，央视秋晚惊艳世界、温暖华夏，全球华人同赏一轮河洛月，洛阳在国内外的关注度显著提高；牡丹文化节、河洛文化旅游节、中原国际文化旅游产业博览会、世界古都论坛“两节一会一论坛”，让河洛文化、古都文化、牡丹文化跨越山海、走向世界；“古都夜八点”点亮洛阳新“夜”态，不仅为游客提供了夜游洛阳的全新“打开方式”，更让洛阳荣膺“2020年度中国夜游名城”……

一系列融合发展的新业态、新模式风生水起，一处处时尚“网红”打卡地绽放城市活力，一座座特色鲜明的文化地标传承千年文脉，让“古今辉映、诗和远方”的城市名片熠熠生辉。(光明日报记者 王胜昔 通讯员 李冰)④