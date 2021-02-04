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全球首台！洛阳下线！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.16 21:13

　　“洛阳造”盾构机再创世界之最。今日，洛报融媒记者从中铁工程装备集团洛阳公司获悉，全球首台改进型超小转弯硬岩掘进机——“洛宁号”在洛阳下线，将用于洛宁抽水蓄能电站建设。

　　“这台设备由中铁工程装备集团自主研制，具有完全自主知识产权。”中铁装备洛阳公司相关负责人介绍，硬岩掘进机是集机械、电子、液压、激光、控制于一体的高度机械化、自动化的大型隧道开挖盾构类设备，可根据不同洞室断面、直径、水文地质等条件进行“量体裁衣”式设计，广泛应用于交通、市政、水利等领域的隧洞掘进任务。

　　按照计划，这台盾构设备将用于洛宁抽水蓄能电站排水廊道及自流排水洞的开挖建设，这是我国在掘进机技术创新领域的又一重大突破，标志着我国在超小转弯半径硬岩掘进机研制方面逐步迈向成熟。

　　“洛宁号”开挖直径为3.5米，整机长度为39米，最小转弯半径为30米，刀盘重量达到27吨。该设备是一台紧凑型超小转弯半径硬岩掘进机，具有高效破岩、高强度、高机动性、强耐磨保护等特点，其掘进总长度可达到2.8公里。按照计划，该设备将于4月23日左右运抵洛宁工地进行组装，掘进总工期为23个月。

　　该负责人介绍，洛宁抽水蓄能电站位于洛阳市洛宁县涧口乡，隧道洞室深藏于山体内，洞室和通道的开挖、支护，是抽水蓄能电站施工最为艰难的部分。传统的人工钻爆作业方法，安全风险较大。相比之下，采用硬岩掘进机施工，具有安全风险低、环境影响小、自动化程度高、施工速度快、进度保证率高的优点，是目前隧道开挖施工最先进技术。

　　洛宁抽水蓄能电站总投资88.8亿元，总装机容量140万千瓦，设计年抽水电量19.88亿千瓦时，设计年发电量14.91亿千瓦时。该电站施工总工期75个月，计划于2026年竣工投产。电站建成后，将以500千伏线路接入河南电网，主要承担河南电网的调峰、填谷、调频、调相及紧急事故备用等任务。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 陈龙 文/图)
[ 责任编辑：潘亮]
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