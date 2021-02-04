“双秀”齐亮应天门，还有亮灯仪式！

好消息，万众瞩目的应天门投影秀回归！还有全新应天门灯光秀闪亮登场！
好消息，万众瞩目的应天门投影秀回归！还有全新应天门灯光秀闪亮登场！
好消息，万众瞩目的应天门投影秀回归！还有全新应天门灯光秀闪亮登场！
洛报融媒记者从洛阳文保集团获悉，即日起至5月5日，隋唐洛阳城应天门除了重启3D投影秀之外，还新增了灯光秀，与原有的3D投影秀相得益彰，将影音、建筑、历史融为一幅幅流光溢彩的画面，为广大市民和游客打造一场感受洛阳千年历史变迁的视听盛宴。
除此之外，应天门还将举行亮灯仪式，游客将在掌灯宫女的带领下，在阵阵震耳的鼓声中，一睹现代灯光在应天门建筑上一点点亮起，感受“隋唐第一门”的恢宏大气。
活动期间，应天门3D投影秀、应天门灯光秀以及应天门亮灯仪式每晚都会上演，将古今辉映的应天门映衬得璀璨夺目。
即日起至5月5日，应天门亮灯仪式每天19:00举行，最佳观赏地点在应天门南门。灯光秀每天19:50和20:50播出，投影秀每天20:00和21:00播出，最佳观赏地点在应天门北广场。(洛报融媒记者 李冰 通讯员 张娴 文/图)
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