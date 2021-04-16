今日上午，“古都新生活花开满城香”2021洛阳潮生活节暨春季精品房展会在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场开幕。

今日上午，“古都新生活 花开满城香”2021洛阳潮生活节暨春季精品房展会在隋唐洛阳城应天门遗址博物馆北广场开幕。作为今年洛阳首场覆盖多个行业的综合大型展会，开幕当天便吸引了许多市民围观。

本次展会由市住房和城乡建设局主办，洛阳日报报业集团、洛阳广播电视台承办，市住房保障和房产服务中心协办。展会集结了我市近百家品质楼盘、家装公司、中介机构、金融机构以及教育行业等参展，为洛阳市民奉上一场规模空前、阵容庞大的综合展会，助力百姓实惠购房、圆梦安居。