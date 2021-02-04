洛阳这位小学校长领跳“鬼步舞”火了！原因是……【视频】

这两天，洛阳一位小学校长因为一段舞火了！

这两天，洛阳一位小学校长因为一段舞火了！

视频截图

14日，栾川县中小学“阳光体育”学生运动会开幕式上，白土镇八一希望小学180名学生集体表演的“鬼步舞”瞬间燃爆全场，将现场氛围推向高潮。当时，站在方阵最前面领舞的人，不是学生或老师，而是该校校长。

这位校长叫李向东，今年43岁。昨日，李向东告诉记者，当天的开幕式上，来自全县8所学校的2913人参加多彩大课间展演。他们作为第5个上场表演的学校，在9点40分左右登场表演。

在约10分钟的时间，孩子们跟随动感的音乐表演了5段舞蹈。当音乐播放到“中国战场”时，李向东亲自上阵领舞。这一幕被很多人拍下来发到了网上，引发很多人点赞。

李向东说，让孩子们学习鬼步舞的想法源于他的爱人。2018年，李向东的爱人参加舞蹈班。有一次，他见爱人跳了一种拖着脚走的舞步，被深深吸引。这种舞蹈动作简洁，快速有力，节奏感强，还有一个好玩的名字“鬼步舞”，很适合学校的孩子们。

于是，李向东先跟着爱人学会了鬼步舞，然后在校园里推广，利用大课间和体育课时间亲自教学，一周还会组织两次集训。几年下来，学校里的孩子不仅掌握了基本舞步，还能完成很多复杂的动作。

李向东说，白土镇八一希望小学距离县城50多公里，是一所位于大山里的学校，学生大多是“山里娃”。与城里的孩子相比，这些学生或多或少存在自卑心理，有些孩子平时表现得沉默寡言，不乐观积极。他之所让孩子们学习“鬼步舞”，是想借助这种充满活力的舞蹈带给孩子们自信心，给他们传递积极乐观的人生态度。

“经过这些年的努力，很多孩子的性格已经发生了明显的变化。这次表演完后，明显变得更加自信了。”李向东说，接下来，他除了带领孩子继续跳鬼步舞，此外还将“引进”更多新鲜有趣、寓教于乐的学习项目，让学生们增长见识开阔视野。

李向东在24年的从教生涯中，有17年在白土镇八一希望小学任教，其间先后获得过优秀教师(市级)、优秀课赛奖一等奖(县级)、课改能手(县级)、优秀班主任(市级)等荣誉。

只有心中装着学生，主动走近学生，了解学生的喜好，才能更有效地传授知识，做好教书育人工作。为这位校长点赞！（洛报融媒记者 刘嘉仪 通讯员 宋海凡 文/图 视频由栾川融媒提供）