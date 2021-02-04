古柜+古书！来看看洛阳市图书馆的这件“宝贝”

15日，由洛阳市委宣传部主办的“百姓看变化永远跟党走”系列活动举行文化传承专场，来自洛阳市不同领域的20多名市民代表参观了洛阳市图书馆等地。
15日，由洛阳市委宣传部主办的“百姓看变化永远跟党走”系列活动举行文化传承专场，来自洛阳市不同领域的20多名市民代表参观了洛阳市图书馆等地。
15日，由洛阳市委宣传部主办的“百姓看变化永远跟党走”系列活动举行文化传承专场，来自洛阳市不同领域的20多名市民代表参观了洛阳市图书馆等地。
在图书馆四楼的古籍阅览区，大家见到了洛阳市图书馆的珍贵馆藏——《古今图书集成》，它长什么样？记者带您探秘。
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