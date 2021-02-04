今日起，途经人民东路的1路、2路、21路等10条线路调整

今日，记者从市公交集团获悉，即日起，人民东路段(凯旋东路至中州中路)在每天20时至次日5时实行分时段限行，途经的1路、2路、21路等10条公交线路将进行调整。

今日，记者从市公交集团获悉，即日起，人民东路段(凯旋东路至中州中路)在每天20时至次日5时实行分时段限行，途经的1路、2路、21路等10条公交线路将进行调整。

涉及10条公交线路

1路、2路、21路、16路、23路、33路、52路、62路、78路、206路

具体调整方案

以上公交线路改走凯旋西路、八一路、中州中路，然后恢复原线。(洛报融媒记者 冯莹雅文/图 通讯员 赵承 韩菲菲)