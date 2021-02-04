4月17日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。

目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。

四星级牡丹观赏园花情如下：

中国国花园：全园共有约420个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的50%。主要分布在二乔亭、开元富贵广场、国色广场、紫斑园等处。其中：盛开的牡丹品种有玉帘、镰田藤、镰田锦、长寿乐、海黄、黄冠、莲鹤、白妙、七福神、八千代椿、御所樱、五大洲等；初开的牡丹品种有白王狮子、紫斑等。

(中国国花园 名望)

(中国国花园 黄冠)

(中国国花园 圣代)

(中国国花园 五大洲)

王城公园：全园共有约480个品种牡丹开放,开花牡丹约占本园牡丹的46%。主要分布在牡丹仙子观赏区、国际牡丹观赏区、紫云天香台、甘棠州牡丹观赏区、王城春早观赏区、傲梅渲春观赏区。其中：盛开的牡丹品种有海黄、岛の藤、八千代椿、镰田锦、白妙、白王狮子、花王、新七福神、白雁、春柳等；初开的牡丹品种有黄冠、紫斑牡丹、越の雪、豆绿等。另外，引进高山牡丹3000余株，将分批栽植于园内国外品种观赏区。“王城之春”第十三届国际牡丹插花花艺展及致敬母亲河书画展在大门内广场明堂展出。

(王城公园 海黄等品种)

(王城公园 新七福神等品种)

(王城公园 扶桑司)

(王城公园 葛巾紫)

隋唐城遗址植物园：全园共有580多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的48%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有玉面桃花、岛乃藤、紫斑牡丹、白神等；初开的牡丹品种有豆绿、白妙、海黄、素花魁等。目前，紫斑牡丹200多个品种成片盛开。大株龄凤丹嫁接的什样锦牡丹绽放。千姿牡丹园内关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱、猥实、紫藤等正值盛花期。木兰琼花园百余株粉团荚蒾、绣球荚蒾、琼花等盛开。南门5万余株郁金香开放。