洛阳开展“双月攻坚”行动 新伊大街向北打通工程等102个城建项目将高标准开建

洛报融媒记者从16日召开的有关会议上获悉，洛阳市决定从4月16日至6月30日在全市范围内开展城建项目“双月攻坚”行动。

洛报融媒记者从16日召开的有关会议上获悉，洛阳市决定从4月16日至6月30日在全市范围内开展城建项目“双月攻坚”行动。

此次“双月攻坚”行动紧紧围绕洛阳市2021年中心城区城建项目工作部署，重点突出新型城镇体系、现代基础设施体系和生态文明体系等重大专项，持续按照“突出重点、统筹兼顾、补齐短板、完善功能、惠及民生”的思路推进项目建设，涵盖全面完成、高标准开工建设、加大力度推进续建等三个方面。

根据“双月攻坚”行动实施方案要求，要全面完成3大类116项工程，其中道路桥梁工程39项，包括唐寺门立交建设工程、塔湾立交建设工程、中州路下穿释源大道工程、中州路下穿王城大道隧道工程等；生态修复工程34项，包括火炬大道(伊洛路至河洛路段)绿化工程、观阁路(厚载门街至龙缘路段)绿化工程、左掖门游园建设工程、七一游园建设工程等；公共服务工程43项，包括中共洛阳组诞生地纪念馆、永泰街排水不畅改造工程等。