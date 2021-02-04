先睹为快！马金凤戏曲艺术博物馆即将开馆

洛报融媒记者获悉，位于洛阳职业技术学院伊滨校区的马金凤戏曲艺术博物馆即将开馆。该博物馆是洛阳打造“东方博物馆之都”的一项重要内容，也是全国唯一一家全面展示马金凤先生艺术成就和从艺精神的专题博物馆。该博物馆都有哪些亮点，记者带您先睹为快。

洛报融媒记者获悉，位于洛阳职业技术学院伊滨校区的马金凤戏曲艺术博物馆即将开馆。该博物馆是洛阳打造“东方博物馆之都”的一项重要内容，也是全国唯一一家全面展示马金凤先生艺术成就和从艺精神的专题博物馆。该博物馆都有哪些亮点，记者带您先睹为快。