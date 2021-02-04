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市中院与市人社局召开劳动争议“裁审衔接”工作座谈会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳中院  来源: 2021.04.16 17:04

　　4月12日，洛阳中院与市人力资源和社会保障局召开劳动争议“裁审衔接”工作座谈会，中院党组成员、副院长牛振宇，市人力资源和社会保障局副局长王雷，两家单位相关负责人参加座谈会。

　　座谈会上，双方就劳动争议案件的受理范围、劳动关系的确认、劳动争议系列案的处理，以及带薪年休假、未签订劳动合同双倍工资、仲裁时效的认定等诸多实务问题进行了探讨。双方充分交换了意见，并就部分问题达成了共识。

　　通过座谈，双方进一步畅通了劳动争议案件裁审衔接的沟通渠道，加强了对法律的适用和政策的理解。双方将建立常态化的沟通联络机制，共同做好劳动争议案件的诉源治理，为打造洛阳高质量法治化营商环境，提升人民群众对法院工作的满意度，为奋力夺取全面建设社会主义现代化强市新胜利、谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章提供更加强有力的司法服务和保障。（通讯员/王雨潇）
[ 责任编辑：李玉洁]
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