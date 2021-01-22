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为生命续航！洛阳小伙为天津女子捐献造血干细胞【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.16 15:51

　　16日上午，在市中心医院造血干细胞采集室，28岁洛阳小伙蔡泳清正进行造血干细胞捐献，他的善举将挽救远在天津的一位身患血液病的陌生女士。

　　记者在采集室看到，正进行造血干细胞捐献的蔡泳清不时接打电话忙工作。我们一番了解后得知，蔡泳清是洛阳东方医院医患办工作人员。“单位给他批了假，但他还是每天坚持工作，每天跑步锻炼身体，以便让此次捐献更顺利。”采集室的医务人员也忍不住对蔡泳清点赞。

　　蔡泳清说，他于2020年5月加入中华骨髓库，今年2月接到市红十字会工作人员的电话，他的造血干细胞血样和一名血液病患者初配成功，对方询问他是否愿意捐献造血干细胞。作为一名医务工作者，蔡泳清深知这对一名血液病患者的意义，毫不犹豫就答应。

　　“能够再次挽救患者的生命，我很珍惜这样的机会。”蔡泳清笑着说。

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[ 责任编辑：马佳佳]
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