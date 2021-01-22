为生命续航！洛阳小伙为天津女子捐献造血干细胞【视频】

16日上午，在市中心医院造血干细胞采集室，28岁洛阳小伙蔡泳清正进行造血干细胞捐献，他的善举将挽救远在天津的一位身患血液病的陌生女士。

16日上午，在市中心医院造血干细胞采集室，28岁洛阳小伙蔡泳清正进行造血干细胞捐献，他的善举将挽救远在天津的一位身患血液病的陌生女士。

记者在采集室看到，正进行造血干细胞捐献的蔡泳清不时接打电话忙工作。我们一番了解后得知，蔡泳清是洛阳东方医院医患办工作人员。“单位给他批了假，但他还是每天坚持工作，每天跑步锻炼身体，以便让此次捐献更顺利。”采集室的医务人员也忍不住对蔡泳清点赞。

蔡泳清说，他于2020年5月加入中华骨髓库，今年2月接到市红十字会工作人员的电话，他的造血干细胞血样和一名血液病患者初配成功，对方询问他是否愿意捐献造血干细胞。作为一名医务工作者，蔡泳清深知这对一名血液病患者的意义，毫不犹豫就答应。

“能够再次挽救患者的生命，我很珍惜这样的机会。”蔡泳清笑着说。