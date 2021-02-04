铁路赋能栾川文旅 “中国铁路旅游主题推介会”代表团赴栾考察

4月15日，由中国铁路郑州局集团有限公司、河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府联合主办的“老家河南·豫见美好——中国铁路旅游主题推介会”代表团走进奇境栾川，深入老君山景区和重渡沟管委会新南村“铁路小镇”进行考察。

4月15日，由中国铁路郑州局集团有限公司、河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府联合主办的“老家河南·豫见美好——中国铁路旅游主题推介会”代表团走进奇境栾川，深入老君山景区和重渡沟管委会新南村“铁路小镇”进行考察。中国国家铁路集团有限公司和全国18个铁路局集团公司相关领导及部分旅行社代表参加了本次活动。

迎着春日暖阳，考察团一行参观了老君山之后走进了新南村“铁路小镇”，这是本次考察活动的“终点站”，也是诸多考察站点中唯一一个乡村旅游景点。2018年以来，国铁集团发挥当地生态资源和铁路行业优势，累计投入608万元帮助当地建设农家宾馆、游客接待中心和中央餐厅等设施，并无偿捐赠火车机车、车厢、钢轨、枕木、信号机等铁路元素，把不通火车的新南村和王坪村打造成了全国仅有的铁路主题文化乡村旅游新景观——“铁路小镇”。

在新南村，考察团参观了由大家非常熟悉的退役火车头和列车车厢精心改造而成的茶吧、咖啡厅以及宾馆，畅游“铁路小镇”，青山绿水带来的惬意与浓郁的铁路文化完美结合，让铁路小镇”迸发出强烈的视觉新鲜感，给人以深刻的记忆，令参加考察的铁路人纷纷感叹：有回家的感觉！

据了解，2012年以来，国铁集团累计向我县投入帮扶资金7400万余元，实施了铁路小镇、高铁无轨站、特色民宿、教育设施、医疗设备、供排水等各类扶贫项目98个，其中产业、党建、医疗扶贫实现了15个乡镇100%全覆盖，助力63个村级集体实现了创收，受益贫困户21728户、75404人次。

随着这次中国铁路旅游主题推介会成功举办和参会代表团对栾川的深入考察，助力河南旅游发展的好消息将不断传出。2021年，国铁集团、郑州局集团公司将启动“万趟专列开行计划”和“千趟专列进出中原”计划，栾川县将借此契机，加深加快文旅事业发展，助力推进“铁路+旅游”深度融合，积极宣传栾川的好人文、好风光和好体验，搭建一座双赢平台。(周维钦 王晓娟 通讯员 王锦钰)⑧