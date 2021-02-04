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明起，伊滨环线优化调整 武汉路部分公交线路将恢复原线
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.16 09:36

　　昨日，记者从市公交集团获悉，从明日起，31路、37路、伊滨环线将优化调整，武汉路部分公交线路将恢复原线。

　　31路终点站由学府街关林路口南延长至洛阳龙门站

　　首末班发车时间：

　　谷水西5：40、19：40，洛阳龙门站6：40、20：45。

　　增加停靠站：

　　伊洛路学府街口东、伊洛路通济街口、伊洛路金城寨街口、洛阳龙门站。

　　37路始发站由国花路公交停车场调整至王城大道邙岭大道口南

　　调整后，37路走王城大道、瀍涧大道、国花路恢复原线运行；回程与去程运行线路一致。

　　取消停靠站：

　　国花路公交停车场、国花路烈士陵园西、国花路状元红路口、国花路瀍涧大道口(回程)。

　　增加停靠站：

　　去程增加王城大道邙岭大道口南、王城大道魏紫路口南、王城大道状元红路口南、瀍涧大道国花路口西；回程增加王城大道状元红路口北、王城大道魏紫路口北、王城大道邙岭大道口南。

　　伊滨环线始发站由长夏门街开元大道口北调整至新区第一公交停车场

　　调整后，伊滨环线走大屯街、宜人东路、凤翔街、太康东路、新伊大街、开元大道、永泰街、展览路、兴洛东街、伊洛路、长兴街、洛阳龙门站、厚载门街、通衢路、龙门大道、伊洛东路、提驾庄街、吉庆路到达洛阳师范学院西门；回程与去程运行线路一致。

　　优化调整后，伊滨环线不再途经长夏门街、开元大道的开元大桥东段、光武大道。

　　另外，随着武汉路恢复通行，60路、72路、103路公交车恢复原线，不再途经郑州路。（记者 冯莹雅 通讯员 赵承 韩菲菲）
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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