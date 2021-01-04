今天洛阳晴天间多云 气温10℃到25℃

昨天上午晴空在线，虽然有大风相伴，但没能挡住升温的脚步，洛阳最高气温达到24℃，中午时分，阳光照在身上甚至感觉微热。
昨天上午晴空在线，虽然有大风相伴，但没能挡住升温的脚步，洛阳最高气温达到24℃，中午时分，阳光照在身上甚至感觉微热。
昨天上午晴空在线，虽然有大风相伴，但没能挡住升温的脚步，洛阳最高气温达到24℃，中午时分，阳光照在身上甚至感觉微热。
大风还带来了新一轮的沙尘天气。昨日下午，原本湛蓝的天空变得昏黄，从西北方向而来的沙尘传输到洛阳，主要影响时段为今天下午到明天，影响方式为扬沙或浮尘。
根据最新气象资料分析，短期受高空西北气流影响，预计今天我市晴天间多云，大部分地区有扬沙或浮尘，偏北风4级左右，气温10℃到25℃；明天晴天间多云，偏北风4级左右，气温7℃到22℃。
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