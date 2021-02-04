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2021年洛阳中招体育考试河南科技大学附属高级中学考点开考 市教育局体艺卫站相关负责人答疑
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.16 08:55

　　昨日，我市中招体育考试今年新增考点河南科技大学附属高级中学，迎来洛阳市第五中学、洛阳欧亚国际双语学校的首批考生。19日前，来自城市区22所初中的8987名初三应届毕业生，将在这里完成考试。

　　现场：考生从北门进入，北门外道路两侧可停车

　　昨日8时许，当记者来到河南科技大学附属高级中学北门时，已有不少考生、家长、老师在此等候，周王陵路两侧有临时停车区可停车。

　　在领队的带领下，考生们从北门进入考点。顺着警戒线到达位于室外篮球场的检录区后，考生在场地上热身。需要上厕所的同学，可到检录区西侧，考场内没有厕所。

　　热身完毕后，带队老师按照20人一组的顺序，将考生带入体育馆内的待考区。考生在进入待考区时，接受人脸识别设备的检录。

　　在待考区，考生穿上带有编号的薄马甲后进入考场。进入考场后，主考官会根据各项目测试人数，统筹分配每队考生的考试顺序。在一般情况下，会先考足球、篮球、实心球和立定跳远，最后考中长跑，各项目测试区域设置与市一中考点一致。

　　提醒：立定跳远听到“嘀嘀”提示音时要注意

　　在立定跳远项目测试区，有考生在听到“嘀嘀”的提示音后没有后退，直接跳了出去，被判定为犯规；有考生在起跳之后重心不稳，坐在了后方的垫子上或跳完后往回走，导致本次测试成绩以最终落脚点计算。

　　“考生听到‘嘀嘀’的提示音后，应注意脚尖位置，看是否离起跳线太近，应稍微移动双脚，待提示音停止后再起跳。”现场监考人员提醒，考生起跳后，应尽量将身体重心前移，双手向前支撑地面，以不影响立定跳远成绩。

　　“掷实心球项目，考生上场不要急于投掷。”现场监考人员提醒，听到仪器发出“第一次(二次)测试”“开始”的提示音后，考生方可投掷。在投掷时要注意，双脚不能同时离地，单脚或双脚均不能踩起掷线。

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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