洛阳中招体育考场上演暖心一幕：男孩转身、回跑，扶起摔倒的同学一起冲！

昨日，2021年洛阳中招体育考试河南科技大学附属高级中学考点中长跑测试现场上演暖心一幕——起跑不久，一名同学突然摔倒。

昨日，2021年洛阳中招体育考试河南科技大学附属高级中学考点中长跑测试现场上演暖心一幕——起跑不久，一名同学突然摔倒。这时，已冲出三四米远的另一名同学发现后，毅然转身、回跑，扶起摔倒的同学一起向前冲去。

他们都是洛阳市第五中学初三(10)班的考生，摔倒的同学叫徐丙涛，扶起他的是同组考生张蓬超。

“当时起跑没多久，我想从外道换到里道，不小心绊了一下，人就摔了出去。”考试结束后，徐丙涛回忆道，“多亏了张蓬超，要不是他及时回来扶起我，鼓励我，今天真就悬了。谢谢张蓬超同学的无私帮助，因为大家心里太清楚了，中招每一分对我们的影响有多大。”

对此，张蓬超说：“当时心里没多想，看到同学摔倒了，我就想着得赶紧把他扶起来，毕竟中长跑只有一次测试机会，对我们谁都很重要。”

他们的班主任侯云霞说，当时在考场外看到俩孩子落在后面，她不知道发生了什么，着急的同时也有点不解：平时在校训练时，这俩人的中长跑成绩都不错，特别是张蓬超，一般都是第一名，还经常在前面领跑，这次他俩咋落到了后面？直到第二圈，看到俩孩子慢慢赶上来，她才松了一口气。

侯云霞介绍，张蓬超体育成绩突出，除了跑步，其他项目也很棒。“张蓬超在班里属于比较调皮的孩子，之前文化课成绩不是很理想。这学期开学后，他赶了上来，上次考试已经排到全班第19名、全年级第52名。中招体育成绩直接计入总成绩，分数和文化课分数一样重要，每一分都很宝贵，都可能改变一个孩子的命运。在这样的场合，他能义无反顾地回过头去帮助其他同学，让我非常感动，也让我很骄傲。”侯云霞说。

在出考场时，考生们在大屏幕上看到了自己的成绩：张蓬超的中长跑取得了满分26分，徐丙涛取得了24.5分。今年中招体育考试，张蓬超所有现场测试项目都是满分。

面对大家的赞许，张蓬超真诚地说：“这真的是一件小事，平时大家也帮了我很多，要不我的学习成绩也不会提高得那么快。”(首席记者 焦琳)

（关注晚报教育周刊微信公众号lywbjyzk昨日推送，看现场视频）