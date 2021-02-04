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再高的台阶也挡不住温情（洛谭快评）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.16 08:35

　　99级台阶，于40名残疾游客而言“难如登天”。洛阳志愿者4人一组，连人带轮椅一起抬，帮他们完成心愿……举止间传递着爱与暖，散发着光与热，赢得一片点赞。

　　对于大多数人来说，99级台阶虽非不可跨越，但爬起来并不轻松。更何况，抬这么多人上上下下，着实要费一番大力气。是什么让这些志愿者挺身而出？又是什么让他们在这件事上坚持了7年？是“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神，也正是这种精神，点燃了热情，澎湃了力量，打动了人心，让志愿服务成为洛阳城亮丽的风景。

　　有人说，从自然的角度讲，最美人间四月天；从文明的角度看，人间最美是奉献。的确，当有人需要帮助时，大家搭把手、出份力，有一分热发一分光，呈现在我们眼前的，必是一个更加美好的社会，一片“温暖人间的最美风景”。进而言之，在奉献中传递温情，不仅将成就大写的人生，也将标注一座城的文明进步。正如去年洛阳连续四届荣膺“全国文明城市”称号的背后，离不开上百万名志愿者的奉献与付出。一个个凡人善举，汇聚起爱心暖流，也为洛阳发展凝聚起不竭动力。

　　再高的台阶也挡不住温情。今天的洛阳，志在成为更多人心中的“诗和远方”，这里的远方，不只是看得见的美景，还包括看不见的文明。弘扬志愿精神，以平凡之力，行温暖之举，洛阳就能令更多人念念不忘，心向往之。(洛谭)

　　>>>相关链接：太暖！40名残疾人想看卢舍那大佛 洛阳爱心志愿者将其抬上99层台阶
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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