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透过夜经济看城市新活力（洛谭说事）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.04.16 08:30

　　洛阳的夜景又“火”了！14日晚上，全国首个牡丹主题大型装束复原秀，在洛阳现代轴线南端龙门山上的牡丹博物馆上演，30件沉睡千年的“文物”，跨越千年历史长河，从《洛神赋图》《簪花仕女图》中走来，首次将魏晋、唐、宋的生活场景同时展现出来，为古都洛阳打造了一场惊鸿盛宴，在网络上被热传。

　　“火”的背后，导向是“游”。众所周知，发展夜经济是世界各地拉动经济的通用经验，但对洛阳这座历史文化底蕴深厚的旅游城市而言，“火”起来的夜景，更能起到提升城市形象、促进游客消费、拉动夜间经济的作用。

　　可能很多人已经看到，这些天，涧西区的西苑路也来了个大变身，一改65年的老妆容，变成了火树银花、绚丽多彩的模样，引得路人纷纷停下拍照。现在，纵观整个洛阳城，从东头热闹非凡的老城十字街，到西头披上靓丽“夜装”的西苑路；从北边已经火遍全国的应天门灯光秀，到南边让人流连忘返的夜游龙门，还有刚一亮相就走红的牡丹博物馆夜景……华灯璀璨之下人声鼎沸，异彩纷呈的洛阳夜景，不但为游客们夜游洛阳提供了更多好去处，还勾勒出一幅活力四射的生活新图景。

　　有人说，夜经济不仅仅是夜生活，更是整个城市公共服务品质和治理水平的一种体现。此话在理，城市发展夜经济，不只是简单的“吃喝买”，还应该把读书学习、艺术欣赏、体育健身等多种形态纳入进来，打造有传承、有文化、有内涵的夜经济。毕竟有文化内涵的，对广大游客而言才是更有吸引力的。从这点来说，洛阳令人惊艳的夜景，堪称城市建设的点睛之笔，无论从洛邑古城到九洲池，还是从应天门到牡丹博物馆，可以说，“文化特色”都是其中的关键词。

　　当精心描绘、精细打磨的洛阳夜景成为一张亮丽名片，自然能不断散发出“古今辉映、诗和远方”的活力与魅力。洛阳夜经济，未来可期，当下美景不容辜负，何不趁着暖风拂面、夜色正好，去约会、遛娃、散步、锻炼……(新闻观察员 洛谭)

　　>>>相关链接：30件华美汉服出自他们之手 复原的八成汉服可在洛阳找到依据
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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