“寻美·河南”——庆祝中国共产党成立100周年系列活动启动

昨日，“寻美·河南”——庆祝中国共产党成立100周年系列活动启动仪式在我市八路军驻洛办事处纪念馆举行。

昨日，“寻美·河南”——庆祝中国共产党成立100周年系列活动启动仪式在我市八路军驻洛办事处纪念馆举行。

今年是中国共产党成立100周年。省委统战部联合省委网信办在全省新的社会阶层人士中开展“寻美·河南”——庆祝中国共产党成立100周年系列活动。这一活动旨在通过视频随手拍、书画展示、红歌演唱等形式，引导新的社会阶层人士发现河南传统文化之美、创新创造之美、改革发展之美，凝聚统一战线同心共筑“中国梦”的磅礴合力。

省委统战部副部长梁险峰在启动仪式上指出，新的社会阶层人士是建设中国特色社会主义的一支重要力量。全省广大新的社会阶层人士要积极参与主题活动，依托河南厚重的文化资源、历史资源、红色资源，发掘河南之美、记录时代之变，真切感受河南发展的蓬勃生机和活力，充分发挥各自专业特长，积极助力我省经济社会高质量发展。

当天，八路军驻洛办事处纪念馆被确定为“河南省统一战线同心教育实践基地”。各省辖市新的社会阶层人士代表参加活动。(记者 郭飞飞 通讯员 陈振豪)