昨日上午，天下龙门——全国书画名家作品邀请展在龙门石窟景区开幕。

游客参观展览

昨日上午，天下龙门——全国书画名家作品邀请展在龙门石窟景区开幕。

本次展览由中国国家画院、河南省美术家协会、洛阳市人民政府主办，龙门园区管委会、荆浩艺术研究院、中国国家画院青年艺术中心承办，龙门石窟研究院、洛阳市文学艺术界联合会协办，邀请来自北京、广东、福建等地的百余位著名画家参展。

本次展览共展出各类书画精品160余幅，主题鲜明、形式多样、异彩纷呈，具有很高的艺术水准和很强的艺术感染力。许多作品是首次展出。

展览将持续至5月15日，感兴趣的市民可到龙门石窟西北服务区的龙门艺术展示中心参观。(记者 李冰 孙小蕊 通讯员 姜艺莎 文/图)