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洛阳加快打造中西部重要的高端石化产业基地

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.04.16 08:36

　　蓄势待发。作为洛阳石化“减油增化”的重点新建装置之一，该企业12万吨/年乙苯装置加速施工，其中重达110吨的丙烯T101吸收塔于近日顺利吊装就位，为该项目大型设备吊装画上圆满句号。

　　无独有偶。位于华阳产业集聚区的宏兴新能生产销售正酣，该企业今年以来已向市场投放10余种产品，并围绕洛阳都市圈建设，与济源虎岭化工产业园在原料与产品上形成互补，可通过向上下游延长产业链，逐步形成年产值300亿元的炼化一体化龙头。

　　高端石化产业是我市主导产业。今年政府工作报告明确提出，我市将加快推动炼化一体化发展，加快实施洛阳石化百万吨乙烯项目，确保宏兴新能60万吨工业三苯项目全面达产，高端石化产业园实现营业收入800亿元，并以洛济石化产业带为突破口，加快推动洛阳都市圈建设。

　　根据《洛阳市制造业产业链“链长制”工作方案》，“十四五”期间，我市将以洛阳石化炼油结构调整项目为龙头，谋划实施一批高端石化产业项目，打造两千亿级规模的上下游一体、产业链条完整、具有核心竞争力的中西部重要的高端石化产业基地，力争到2025年，推动洛阳石化营业收入较2020年翻一番，培育炼化宏达、宏兴新能等一批年营业收入超200亿元企业。

　　在实施路径上，对照产业链图谱，我市将形成1300万吨原油加工能力，打造上下游协调、一体化的石油化工生产基地，聚焦烯烃下游“补链”、碳四下游“延链”、芳烃下游“强链”，重点发展烯烃、碳四、芳烃、氟化工等产业链。其中，在原油炼化领域，我市将依托原油管道供应优势，谋划实施洛阳石化百万吨乙烯等重大项目，实现炼油、乙烯和芳烃上下游一体化生产，夯实下游产业转型升级基础。

　　在精细化工领域，我市将围绕洛阳石化百万吨乙烯项目下游产业，重点发展烯烃下游高性能聚乙烯等高性能合成材料，并依托洛阳宏达石化、洛阳金达石化、昊华气体等企业，完善对应产业链。

　　在化纤纺织领域，我市将围绕洛阳石化炼油扩能改造工程，以及下游PX、PTA等项目扩能后的资源优势，提前谋划、垂直一体化招商，依托吉利—孟津园区整体规划，积极发展功能化、差别化纤维等下游深加工项目。

　　牢牢抓好项目建设这个“牛鼻子”。总投资12亿元的洛阳—新郑机场航煤管道项目、总投资10亿元的原油商业储备基地(二期)工程、总投资10.2亿元的洛阳石化年产12万吨苯乙烯项目和总投资10亿元的洛阳航煤基地建设项目(一期)等，将成为我市推进高端石化产业发展的重要载体。

　　围绕招商引资，“十四五”期间，我市将针对产业链薄弱、缺失环节，重点围绕乙烯下游产业链力争对接引入高端石化产业亿元以上项目5个以上，推动产业链延链强链补链，谋划创建化工新材料研究院，实现产学研融合。

　　在发力产业发展顶层设计方面，我市还将推动吉利石化产业集聚区创建省级高新区，依托石化产业集聚区和华阳产业集聚区，加强与济源、孟州等地联动，建设“一基地四园区”，形成产业集聚、互为依存、配套融合的新发展格局。（记者 陈曦 通讯员 王燕飞 张晓强）
[ 责任编辑：马佳佳]
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