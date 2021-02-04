加强区域联动 构建洛阳都市圈高质量发展新格局

以花为媒，日前举行的第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会，不仅是一场经贸盛宴，更奏响了洛阳都市圈的“大合唱”，为洛阳都市圈区域资源共享、互利共赢提供了开放合作平台，打造商务场域“强磁场”。

投洽会会场（资料图片）

以花为媒，日前举行的第39届中国洛阳牡丹文化节投资贸易洽谈会，不仅是一场经贸盛宴，更奏响了洛阳都市圈的“大合唱”，为洛阳都市圈区域资源共享、互利共赢提供了开放合作平台，打造商务场域“强磁场”。

在投洽会上，济源市、汝州市、孟州市、义马市、鲁山县、渑池县、卢氏县等洛阳都市圈县(市)相关负责人围绕本地重点产业进行了现场推介。

当前与洛阳都市圈联动发展推进情况如何？如何更好地融入洛阳都市圈实现高质量发展？会后，记者专访了各地相关负责人。