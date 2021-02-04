昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，研究部署我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、打击治理电信网络诈骗犯罪、职业教育发展等工作。

李亚主持召开市委常委会会议

深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神

扎实做好乡村振兴、职业教育工作

昨日，市委书记李亚主持召开市委常委会会议，传达学习习近平总书记近期重要指示精神，研究部署我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、打击治理电信网络诈骗犯罪、职业教育发展等工作。

会议指出，习近平总书记对深化东西部协作和定点帮扶工作作出的重要指示，为我们巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、促进共同富裕指明了方向。各级各部门要深刻领会习近平总书记重要指示的深刻内涵，进一步增强责任感使命感，乘势而上、接续奋斗，朝着共同富裕的目标稳步迈进。要持续巩固拓展脱贫攻坚成果，严格落实过渡期内“四个不摘”要求，建立健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。要全面推进乡村振兴，以沟域生态经济为抓手推动农业高质量发展，以乡村建设行动为抓手推动城乡基本公共服务均等化，着力建设宜居宜业美丽乡村。要持续做好对口援疆工作，统筹做好实施项目带动、拓展智力援疆、推进产业升级、保障改善民生、促进民族团结等重点任务。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记对打击治理电信网络诈骗犯罪工作作出的重要指示精神，牢固树立以人民为中心的发展思想，把打击治理电信网络诈骗犯罪作为政法机关党史学习教育“我为群众办实事”实践活动的具体抓手，作为检验政法队伍教育整顿成效的“磨刀石”，切实维护社会稳定和人民群众合法权益。要坚持依法严打，充分发挥公安机关主力军作用，出重拳、下重手、用重典，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势，全力挽回人民群众财产损失。要强化综合治理，压紧压实属地责任和行业监管责任，前移处置关口、堵塞监管漏洞，着力形成党委主责、政府主导、公安主抓、部门协同、全社会参与的打击治理新格局。要注重群防群治，将反诈工作与社区“网格化”管理统筹起来，深入开展反诈宣传，不断提升群众特别是老年群体的防范意识，推动反诈工作从被动防守向主动防范迈进。

会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记对职业教育工作作出的重要指示精神，认真落实《洛阳市职业教育改革发展实施方案》要求，加快构建现代职业教育体系，不断提升人才培养水平和社会服务能力，为谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章提供有力人才和技能支撑。要落实立德树人根本任务，健全德技并修、工学结合的育人机制，真正把学生培养成为德才兼备的高素质劳动者和技术技能人才。要着眼全市大局，主动对接服务地方经济社会发展，强化产教融合和校企合作，深化“三教”改革，重点围绕制造业高质量发展、文旅融合、文物保护、生态建设、乡村振兴等重点领域扩大技术技能人才有效供给，着力形成人才培养和实际需要的良性循环。要健全多元化办学新格局，加快职业教育办学体制改革，加强职业教育国际开放合作，促进教育链、人才链与产业链、创新链有效衔接、同频共振。要认真学习贯彻习近平总书记致厦门大学建校100周年的贺信精神，推动驻洛高校发展与洛阳发展、河南发展、国家发展紧密结合起来，培养更多高素质人才，推出更多高质量科研成果，培育造就更多担当民族复兴大任的时代新人。

会议还研究了其他事项。(记者 李江涛 白云飞)