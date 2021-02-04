洛阳市文化传承亮点多 千年古都焕新彩

文脉是一座城市的灵魂。近年，洛阳市加快构建文化传承创新体系，不断加大大遗址保护力度，创新大遗址保护模式，坚持在保护中发展、在发展中保护；深入实施“河洛书苑”城市书房、市图书馆等文化惠民工程，营造“书香洛阳”浓厚氛围。

文脉是一座城市的灵魂。近年，洛阳市加快构建文化传承创新体系，不断加大大遗址保护力度，创新大遗址保护模式，坚持在保护中发展、在发展中保护；深入实施“河洛书苑”城市书房、市图书馆等文化惠民工程，营造“书香洛阳”浓厚氛围。

15日，由市委宣传部主办的“百姓看变化 永远跟党走”系列活动举行文化传承专场，来自洛阳市不同领域的20多名市民代表先后参观了宜人坊城市书房、市图书馆和隋唐洛阳城应天门遗址博物馆，感受“古今辉映、诗和远方”的古都魅力。

城市书房遍洛城

在洛阳，出门走不远，就能在大街小巷、城市游园、商场，找到一座“河洛书苑”城市书房。这些家门口的城市书房，已融入洛阳市民的日常生活。

近年，洛阳市大力推进城市书房建设。目前，洛阳市共建成投用城市书房205座，总建筑面积3.2万平方米，藏书107万余册，阅览座席9000余个，有效形成了“15分钟阅读文化圈”。

当日，大家来到洛龙区的宜人坊城市书房。书房外是车水马龙，书房内却静谧舒适，市民们坐在落地窗旁阅读，尽享“书香”。

该城市书房是洛龙区最大的书房，提供座席150余个。书房内设有成人阅读区、少儿阅读区、报刊阅览区等区域。这里不仅配备了自助办证机、自助借还机、电子书下载机等设备，还有雨伞、手机充电器等便民设施。

“书房内还有一间饮品吧，咖啡的香气与浓郁的阅读氛围交融，让书房充满文艺气息。”市民李清芳说，离她家不远有一座城市书房，那里已成为她的“精神粮仓”。

截至去年年底，洛阳市城市书房累计接待读者1680万余人次，图书借阅458万余册次，举办各类阅读推广活动8140余场，参与活动47万余人次，城市书房已成为洛阳市一道独特的风景线。