洛阳依法规范文明用网 共筑网络安全防线

习近平总书记指出，没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。

习近平总书记指出，没有网络安全就没有国家安全，就没有经济社会稳定运行，广大人民群众利益也难以得到保障。网络空间是亿万民众共同的精神家园。网络空间天朗气清、生态良好，符合人民利益。

近日，洛报融媒记者从洛阳市网信办获悉，去年以来，洛阳市网信办深入推进“清朗”“自媒体基础管理专项整治”等专项行动，坚决打击网上各类违法违规信息，依法约谈处置一批网站和账号，推动网络生态环境持续优化，全力维护网络安全。

“网络安全与广大人民群众工作生活息息相关。”洛阳市委国安办有关负责人介绍，网络背后是实实在在的人，是个人的人身安全和财产安全，网络安全不仅关乎网民利益，更与国家安全息息相关。

为了让互联网在法治轨道上健康运行，洛阳市近年以总体国家安全观为指导，加快构建网络安全保护屏障，形成责任明确、齐抓共管的工作格局，不断健全完善网络安全工作机制，研判网络安全风险，研究加强和改进网络工作方法，凝聚起共筑网络安全防线的强大合力。

去年，洛阳市委宣传部统筹各职能部门组织开展网络安全专项检查，累计排查全市网站、信息系统和网络终端1000余个，发现并妥善处置了一批网络安全事件，向全市各级各单位发布了20次网络安全风险提示；组织开展全市范围网络安全风险隐患检查专项行动，对有关单位进行网络安全状况体检；开展“清朗”“净网”等专项行动，妥善处置网络有害信息、谣言类不实信息，依规依纪依法查处恶意造谣传谣者，关闭违法违规账号，持续净化网络环境；大力开展网络安全宣传教育，深入宣传习近平总书记关于网络强国的重要思想、国家网络安全有关法律法规和政策标准，提升网络安全基本防护技能。