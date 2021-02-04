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即日起，洛阳警方开展“我为学校护平安”活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.15 21:29

　　15日下午，洛阳市公安局治安和出入境管理支队组织民警到西工区凯旋路实验小学开展护校活动，维护学校及周边秩序安全，向学生家长发放反诈宣传册，标志着全市公安机关“我为学校护平安”活动正式启动。

　　据悉，“我为学校护平安”活动是洛阳公安机关“访民情、查民意、解民忧”大走访活动的一项内容，将持续至6月底，旨在扎实推进全市公安队伍教育整顿，切实维护校园周边及师生安全，进一步提升公安机关执法满意度和公安队伍整体形象。

　　活动期间，洛阳警方将组织社区民警、辅警积极开展常态化“护学岗”工作，分包辖区中小学，科学部署警力，对校园周边及校园内等重点部位进行安全检查，为学校安保人员讲解消防器材及防护器材的使用和维护，指导学校健全完善安保制度；严格落实高峰站岗护学要求，积极协助学校开展学生入校放学相关工作，全力维护校园周边治安、道路交通秩序，保障师生安全有序入校放学。

　　“我们还将高质量开展法治宣传进校园活动，推进社区民警兼任法治副校长，确保辖区小学、初中、高中等各类型学校全覆盖，进一步加强青少年学生的法治教育和安全教育。”洛阳市公安局治安和出入境管理支队支队长吴光辉表示，民警法治副校长将定期开展校园法治讲座，维护青少年合法权益，预防和减少青少年违法犯罪。（洛报融媒记者 申利超 文/图 通讯员 魏征）
[ 责任编辑：崔利利]
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