一堂生动的党史学习教育课

4月15日上午，洛阳市龙门园区开展党史学习教育“迎百年华诞，龙门少年心向党”主题践学活动，龙门园区七所学校、两所幼儿园的千余名学生走进位于伊水游园的“学习强国”主题公园，诵红色经典，唱爱党歌曲，演龙门故事，展河洛风采，以多彩的文化盛宴献礼党的百年华诞。
4月15日上午，洛阳市龙门园区开展党史学习教育“迎百年华诞，龙门少年心向党”主题践学活动，龙门园区七所学校、两所幼儿园的千余名学生走进位于伊水游园的“学习强国”主题公园，诵红色经典，唱爱党歌曲，演龙门故事，展河洛风采，以多彩的文化盛宴献礼党的百年华诞。
4月15日上午，洛阳市龙门园区开展党史学习教育“迎百年华诞，龙门少年心向党”主题践学活动，龙门园区七所学校、两所幼儿园的千余名学生走进位于伊水游园的“学习强国”主题公园，诵红色经典，唱爱党歌曲，演龙门故事，展河洛风采，以多彩的文化盛宴献礼党的百年华诞。
龙门第四小学的学生们融传统诗词于武术，弘扬传统文化魅力，一招一式彰显武术的神韵气度，口号清脆响亮，展龙门少年自信风采。
龙门第五小学开展“礼赞百年华诞，共唱红歌献给党”主题践学活动，《闪闪的红星》《国旗国旗真美丽》《祖国祖国我爱你》等红歌，或欢快清新，或缓慢悠扬，或高亢激越，用童声共唱爱国情怀。
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