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洛阳兰州双城联动 复原烈士焦洁如的故事【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.15 18:44

　　15日，在洛阳、兰州双城联动下，兰州大学“七烈士”之一、洛阳籍烈士焦洁如的革命故事，首次较为完整地呈现在公众面前。对于焦洁如的家属来说，虽然这个故事来迟了70余年，但终于还是等到了。

　　“我父亲1945年离开洛阳后去了哪里、做了什么，是我们一直以来都想弄清楚的事情。”焦洁如的儿子焦文学说。

　　1948年，焦洁如以总分第一的成绩升入兰州大学俄文系

　　焦文学今年76岁，和儿子焦胜利一家住在洛龙区李楼镇焦寨社区。上世纪40年代，焦文学的父亲焦银山就是从这里走出，考上了兰州大学俄语系，在当时引起了不小的轰动。

　　虽然1945年出生的焦文学从没有见过父亲，但他还是在他人的口中听到了有关父亲的不少描述——“天资聪颖”“看书过目不忘”“那个时代的大学生”。

　　焦家的老人说，那个时候的焦洁如还叫做焦银山，他自幼刻苦学习，品学兼优。1932年起，先后在河南私立六中、安阳高中等学校读书，中途曾一度休学，从事代课或开展英文文字翻译工作。他语言天赋极强，在自学的基础上，逐渐掌握了德语、法语和日语。那时的焦银山，已经萌生了革命理想。

　　1945年前后，焦银山以深造学业为由，离开洛阳来到兰州，改名焦洁如。为了最大程度保护家人，焦洁如切断了和他们的联系。

　　此后，焦家人对焦洁如的去向便不知所踪，直到焦洁如英勇就义近10年后，他们才辗转得知这一消息。所以，想弄清楚焦洁如离开洛阳后经历了什么，是焦家几代人都想弄清的谜底。

　　记者从兰州大学档案馆查询得知，1947年9月，焦洁如进入国立兰州大学文理学院俄文系先修班读书。俄文系成立于1946年秋。国立兰州大学成立时，国民政府教育部即令设立俄文系，造就精通俄文、熟悉苏联国情的人才。由于俄文学习较困难，学校决定先收先修班学生，到次年秋升入俄文系一年级。1948年，焦洁如以总分92，排名第一的身份升入俄文系一年级。他也是当年全校先修班升级的64名学生中，唯一一位学业成绩超过90分的。

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[ 责任编辑：崔利利]
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