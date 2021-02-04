4月16日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。
目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。
目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。
四星级牡丹观赏园花情如下：
隋唐城遗址植物园：全园共有630多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的52%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有绿幕隐玉、蝶恋春、多彩云、绣群芳、彩云飞等；初开的牡丹品种有万花盛、大红一品、黑花魁、烟绒紫、蓝田玉等。目前，紫斑牡丹200多个品种成片盛开。大株龄凤丹嫁接的什样锦牡丹绽放。千姿牡丹园内关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱、猥实、紫藤等正值盛花期。木兰琼花园百余株粉团荚蒾、绣球荚蒾、琼花等盛开。南门5万余株郁金香开放。
隋唐城遗址植物园 莲鹤
隋唐城遗址植物园 紫斑牡丹
隋唐城遗址植物园 大红一品
隋唐城遗址植物园 多彩云
隋唐城遗址植物园 蓝田玉
隋唐城遗址植物园 彩云飞
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605