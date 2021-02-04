4月16日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。 目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹进入盛花期，连片开放。 四星级牡丹观赏园花情如下： 隋唐城遗址植物园：全园共有630多个品种牡丹开放,开花牡丹占本园牡丹的52%。主要分布在九色园、特色园、百花园、科技园。其中：盛开的牡丹品种有绿幕隐玉、蝶恋春、多彩云、绣群芳、彩云飞等；初开的牡丹品种有万花盛、大红一品、黑花魁、烟绒紫、蓝田玉等。目前，紫斑牡丹200多个品种成片盛开。大株龄凤丹嫁接的什样锦牡丹绽放。千姿牡丹园内关山樱、松月樱、普贤象樱、郁金樱、猥实、紫藤等正值盛花期。木兰琼花园百余株粉团荚蒾、绣球荚蒾、琼花等盛开。南门5万余株郁金香开放。 隋唐城遗址植物园 莲鹤 隋唐城遗址植物园 紫斑牡丹 隋唐城遗址植物园 大红一品 隋唐城遗址植物园 多彩云 隋唐城遗址植物园 蓝田玉 隋唐城遗址植物园 彩云飞 [3] 下一页 尾页 [1] [2]