沙尘天气又来了！洛阳将出现PM10中至重度污染过程

洛报融媒记者今天从洛阳市污染防治攻坚办获悉，当前，西北方向沙尘前锋已影响洛阳市，预计15日下午至16日有时段性重度沙尘传输影响，洛阳市将出现PM10中至重度污染过程，17日有轻度沙尘滞留。

洛报融媒记者今天从洛阳市污染防治攻坚办获悉，当前，西北方向沙尘前锋已影响洛阳市，预计15日下午至16日有时段性重度沙尘传输影响，洛阳市将出现PM10中至重度污染过程，17日有轻度沙尘滞留。 洛报融媒记者今天从洛阳市污染防治攻坚办获悉，当前，西北方向沙尘前锋已影响洛阳市，预计15日下午至16日有时段性重度沙尘传输影响，洛阳市将出现PM10中至重度污染过程，17日有轻度沙尘滞留。 洛阳市污染防治攻坚办要求全市各地各单位加强工地、道路、企业内部扬尘管控，全面开启工地自动喷淋设施，加密道路湿扫吸扫频次，加大洒水雾炮作业力度，扎实做好大风沙尘各项防控。同时，提醒广大市民做好健康防护，敏感人群减少户外活动。(洛报融媒记者 李三旺)