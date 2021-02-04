洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

下周二，1万份最新版《中国·洛阳交通旅游图》免费领取啦！
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.15 17:11

　　助力牡丹文化节，最新版《中国·洛阳交通旅游图》可免费领取！

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，20日(下周二)当天，该局将在全市5个地点向市民及游客免费发放共计1万份2021版《中国·洛阳交通旅游图》，为您提供实实在在的便利。

　　洛报融媒记者看到，2021版《中国·洛阳交通旅游图》不仅标注有全市各大旅游景点的名字、所在位置等详细信息，还推荐了魅力牡丹游、都城遗址游、自然风光游、博物馆之都精品线路、豫西古建筑线路等若干条旅游精品线路，并配有最新洛阳高铁旅客列车时刻表等实用信息。

　　据悉，为庆祝第39届中国洛阳牡丹文化节，市自然资源和规划局联合河南省地图院共同策划编制了2021版《中国·洛阳交通旅游图》，这也是我市目前最新的交通旅游地图。

　　20日(下周二)当天，市自然资源和规划局将在以下5个地点发放2021版《中国·洛阳交通旅游图》，有需要的市民可到这5个发放点领取：洛邑古城、中国国花园东门、隋唐城遗址植物园西门、市规划展示馆、市民之家2楼雷锋岗。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 郭静阁 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·都知道脑缺血，可肠缺血是咋回事
  • ·只因忽视了这件事，不满65岁的他失明了
  • ·姐姐住院妹妹来陪 竟被查出患了同一种病
    		•
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
    访山间古寺 寻玄奘足迹
        城市的气质，远看是风景，近看是文化。如果说牡丹是洛阳的肌肤和容貌，那么，文化就是洛阳的骨血和灵魂。
  • ·驱车半小时，一处“国保”两家公园免费看
  • ·馋哭！市井街巷美食多 百味云集待您品
  • ·来，咱和地铁合个影
    		•  
    新闻排行
  • 洛阳再添一家省重大新型研发机构
  • 入夜洛阳城 乐享“洛阳味儿”
  • 千年文物惊艳“复活” 身披牡丹霓裳展...
  • 洛阳城市区主次干道清扫保洁全部实现...
  • 17日起，洛阳取消单双号限行！
  • 注意！即日起，洛阳人民东路分时段限行
  • 好样的！他们毕业了想留在洛阳为家乡...
  • 公开征求意见！涉及助力车、老年代步...
  • 洛阳天气将变！冷空气又来了
  • 洛阳市人大常委会召开主任（扩大）会议
    		•
    百姓呼声
  • · 洛阳自来水阶梯水量的制定标准？官方回应
  • · 今年牡丹文化节开幕式晚会门票不对外发售
    • 精彩图片
    洛宁县连山村：高山牡...
    洛阳王城公园：黄牡丹...
    洛阳市少年儿童图书馆...
    罕见！洛阳牡丹开出并蒂花
    精彩热帖

    洛阳处处是美景

    春天随拍

    小手画牡丹

    勐焕大金塔
    /宁夏银川五日行
    /绝代只西子 众芳唯牡丹---隋唐植物园
    /【光影瞬间】靓丽模特随拍
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605