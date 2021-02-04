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新安县人民检察院开展送法进校园活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳检察  来源: 2021.04.15 17:17

　　为落实好党史学习教育和检察队伍教育整顿要求，切实将学习成效转化为工作动力，把“我为群众办实事”落到实处，4月10日，新安县人民检察院党组成员、副检察长郭云轩到新安县第二高级中学开展“送法进校园”活动。

　　会上，郭云轩被新安县第二高级中学聘请为法治副校长，新安县第二高级中学党总支书记、校长孟金伟为其颁发聘书。

　　郭云轩通过身边的典型案例深入浅出地讲解了“校园欺凌”“性侵犯罪”的定义、危害、常见罪名及法律后果，并就如何防范校园欺凌及性侵提出建议。同学们热情高涨，积极参与回答问题。

　　在宣讲法律知识之余，郭云轩针对在校青少年学生的年龄特点，为同学们赠送了“洛小未”法治教育护航成长手册，引导学生知法、懂法、守法、用法。

　　此次活动以政法队伍教育整顿为契机，以送法进校园活动为切入点，开展法律知识讲座，既增强了同学们的法制意识和安全意识，为同学们远离校园欺凌、性侵，建设平安和谐校园提供了有利保障，又进一步践行了司法为民的宗旨，加大了普法宣传力度，为构建平安校园奠定坚实基础。（通讯员/储涛）
[ 责任编辑：李玉洁]
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