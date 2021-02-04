洛阳市人民检察院召开2021年全市经济犯罪检察重点工作推进片区会

为进一步推进全市检察机关经济犯罪检察工作高质量发展，4月9日，洛阳市人民检察院第四检察部组织召开2021年全市经济犯罪检察重点工作推进片区会。

为进一步推进全市检察机关经济犯罪检察工作高质量发展，4月9日，洛阳市人民检察院第四检察部组织召开2021年全市经济犯罪检察重点工作推进片区会。市院专职检委秦波军、第四检察部主任卢艳玲以及西工区院、老城区院、高新区院、吉利区院、孟津院分管副检察长、部门负责人参加会议。

会上，西工区院、老城区院、高新区院、吉利区院、孟津院依次总结了2020年以来本单位经济犯罪检察重点工作开展情况及特色亮点工作，梳理回顾、系统剖析了工作存在的主要问题和困难，认真谋划下一步工作思路和重点举措，同时对市院工作提出了意见建议。

卢艳玲总结回顾了过去一年全市经济犯罪检察工作取得的成绩，并做好下一步工作进行了安排部署。一是严把案件质量关，确保不出现无罪案件，被炒作案、事件，加强业务学习和交流，提升办案质效。二是针对创新意识不足，亮点不亮等问题，要积极主动作为，勤于思考，善于总结。2021年经济犯罪检察工作可以围绕企业合规审查方面积极探索，建立健全企业创新保护机制。三是树立典型案例培养意识，提升典型案例的挖掘、撰写能力。

秦波军对全市经济犯罪检察工作取得的成效予以肯定，同时也提出了监督能力不足、“案-件比”偏高、认罪认罚适用率偏低、精品案件培育能力弱等工作中存在的短板，并就下一步工作提出明确要求。一要坚持问题导向。员额检察官要规范司法办案行为，主管领导和部门负责人要加强案件的监督和管理职责。二要认真贯彻“在办案中监督，在监督中办案”的执法理念，提升监督案件线索发现、跟踪、办理、研判能力，确保立案监督、追捕、追诉、抗诉等核心业务与案件质量全面发展。三要提高经济类案件认罪认罚适用率，加强与法院的沟通配合，增强量刑建议精准性，进步提高确定刑建议的采纳率。四要提升精品案例培育意识和能力，充分挖掘优秀案例的“源头活水”，注重提升典型案例的撰写能力。五要把学习教育同做好当前各项检察重点工作紧密结合起来，进一步树牢全心全意为人民服务的宗旨意识，坚持以办案为中心，出台为民办实事的举措，以高质量经济犯罪检察工作助力全市经济社会高质量发展，以优异成绩庆祝建党100周年。（通讯员/储涛）