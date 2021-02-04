30件华美汉服出自他们之手 复原的八成汉服可在洛阳找到依据

14日晚，一场主题为“牡丹霓裳”的大型装束复原秀在洛阳牡丹博物馆亮相。30名模特身披牡丹霓裳展示东方之美。

14日晚，一场主题为“牡丹霓裳”的大型装束复原秀在洛阳牡丹博物馆亮相。30名模特身披牡丹霓裳展示东方之美。模特身上的牡丹霓裳，以30件出土陶俑为原型。是谁重新赋予了这些陶俑新的生命，让它们从《洛神赋图》《簪花仕女图》穿越而来？

15日，幕后主创、中国装束复原团队的相关负责人接受了洛报融媒记者专访，就创意亮点进行“揭秘”。