可以跟随人手手指做相同动作的五指仿生机械手、利用太阳能处理废水的太阳光催化水处理反应器、适用于多种复杂环境的变形蜘蛛机器人、无限3D打印多功能打印平台……在15日举行的洛阳理工学院第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛决赛上，193件科技创新作品集中亮相，充分展示了洛阳大学生的科技创新、创造能力。

太阳光催化水处理反应器

可以跟随人手手指做相同动作的五指仿生机械手、利用太阳能处理废水的太阳光催化水处理反应器、适用于多种复杂环境的变形蜘蛛机器人、无限3D打印多功能打印平台……在15日举行的洛阳理工学院第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛决赛上，193件科技创新作品集中亮相，充分展示了洛阳大学生的科技创新、创造能力。