可以跟随人手手指做相同动作的五指仿生机械手、利用太阳能处理废水的太阳光催化水处理反应器、适用于多种复杂环境的变形蜘蛛机器人、无限3D打印多功能打印平台……在15日举行的洛阳理工学院第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛决赛上，193件科技创新作品集中亮相，充分展示了洛阳大学生的科技创新、创造能力。
可以跟随人手手指做相同动作的五指仿生机械手、利用太阳能处理废水的太阳光催化水处理反应器、适用于多种复杂环境的变形蜘蛛机器人、无限3D打印多功能打印平台……在15日举行的洛阳理工学院第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛决赛上，193件科技创新作品集中亮相，充分展示了洛阳大学生的科技创新、创造能力。
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605