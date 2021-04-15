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五指仿生机械手、变形蜘蛛机器人……洛阳大学生科技作品创意足
太阳光催化水处理反应器

　　可以跟随人手手指做相同动作的五指仿生机械手、利用太阳能处理废水的太阳光催化水处理反应器、适用于多种复杂环境的变形蜘蛛机器人、无限3D打印多功能打印平台……在15日举行的洛阳理工学院第十一届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛决赛上，193件科技创新作品集中亮相，充分展示了洛阳大学生的科技创新、创造能力。

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来源： 洛阳网    2021-04-15 17:17 [ 责任编辑： 潘亮 ] 返回洛阳网首页>>
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