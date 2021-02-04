洛阳市举行“4·15”全民国家安全教育日集中宣传活动

国之大者，安不忘危！15日，洛阳市“4·15”全民国家安全教育日集中宣传活动在定鼎门广场举行。今年的活动主题为“践行总体国家安全观，统筹发展和安全，统筹传统安全和非传统安全，营造庆祝建党100周年良好氛围”。

国之大者，安不忘危！15日，洛阳市“4·15”全民国家安全教育日集中宣传活动在定鼎门广场举行。今年的活动主题为“践行总体国家安全观，统筹发展和安全，统筹传统安全和非传统安全，营造庆祝建党100周年良好氛围”。