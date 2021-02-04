17日起，洛阳取消单双号限行！

今日，洛报融媒记者从市交警支队获悉，从4月17日起的双休日和“五一”小长假期间，不再执行豫C号牌小型汽车单双号限行，恢复执行2019年12月31日下发的《关于城市区道路交通管理规定通告》的限行政策(悬挂非豫C牌照的车辆在5月10日前仍不限行)。
今日，洛报融媒记者从市交警支队获悉，从4月17日起的双休日和“五一”小长假期间，不再执行豫C号牌小型汽车单双号限行，恢复执行2019年12月31日下发的《关于城市区道路交通管理规定通告》的限行政策(悬挂非豫C牌照的车辆在5月10日前仍不限行)。
今日，洛报融媒记者从市交警支队获悉，从4月17日起的双休日和“五一”小长假期间，不再执行豫C号牌小型汽车单双号限行，恢复执行2019年12月31日下发的《关于城市区道路交通管理规定通告》的限行政策(悬挂非豫C牌照的车辆在5月10日前仍不限行)。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)
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