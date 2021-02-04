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患病婴儿急需到北京进行手术 洛阳龙门站开辟绿色通道帮助其顺利乘车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.04.15 17:18

　　4月14日，一名出生仅19天、急需手术的婴儿从洛阳龙门站乘车前往北京。车站工作人员与时间赛跑，启动应急预案，为旅客开辟绿色通道。

　　洛报融媒记者获悉，4月14日18时许，洛阳龙门站值班站长芦风雨接到市妇幼保健院急救中心电话求助：有一名19天的婴儿在洛阳龙门站乘坐G808次列车。

　　前往北京进行心脏手术，但因孩子太小，还有供养设备，需要洛阳龙门站提供进站帮助。

　　该婴儿患有先天性心脏病，呼吸困难，必须依靠供养设备维持生命，需在2名家属、2名医护人员陪护下，尽快前往北京某医院进行手术。

　　接到求助电话后，芦风雨与医护人员沟通对接救护车到站时间、注意事项后，立即向车站汇报，并启动应急预案。

　　考虑到情况紧急，芦风雨紧急打开站房西闸道，开辟安检专用通道，为紧急救助争取时间。芦风雨一边安排工作人员提前到专用通道等待、引导救护车的到来，一边与G808次车长联系，确保做到站车无缝对接。

　　18时05分，救护车抵达洛阳龙门站，在专人引导下，患者和陪同医护人员来到站台候车。芦风雨带领工作人员合力将婴儿平稳地抱入车厢。随后，芦风雨快速与车长做好交接。

　　18时21分，G808次列车正点驶出洛阳龙门站，向北京始去。

　　顺利到达北京后，婴儿的家人向洛阳龙门站工作人员表示感谢。(洛报融媒记者 余子愚/文 通讯员 韩谕/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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