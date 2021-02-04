注意！即日起，洛阳人民东路分时段限行

限行时间内，位于西工小街与周王城广场之间的人民东路(由南向北单向通行)断行，车辆可由其东边的玻璃厂南路、西边的八一南路行驶。

人民东路限行公告

为深入贯彻落实全市消费提力行动相关要求，丰富夜间消费模式，积极打造区域地标性夜经济集聚区，西工区有效整合周王城广场、天子驾六博物馆及中央百货商圈资源，积极打造西工小街特色文旅商业街，为全市夜经济发展蓄能助力。为确保广大游客和消费者的交通安全，营造一个安全的消费环境，在最大限度减少对市民出行的影响的基础上，对人民东路进行分时段限行，特公告如下：

一、限行时间：

即日起，晚20时至次日5时

二、车辆通行安排

限行时间内，位于西工小街与周王城广场之间的人民东路(由南向北单向通行)断行，车辆可由其东边的玻璃厂南路、西边的八一南路行驶。

三、安全保障

人民东路南北两侧出入口将设置电动智能升降桩、限时通行告知牌等设施，由西工区城市管理部门负责现场秩序维护，并按步行街封闭管理，确保道路安全。

四、温馨提示

【交警温馨提示】人民东路限行期间，周边居民出行，请根据交通变化情况，提前规划出行线路和出行时间，以免影响您的工作和生活。过往车辆在行径施工路段时，请自觉遵守交通引导标志、标识的指示，要减速慢行，请勿逆向行驶，注意安全，服从现场工作人员的指挥。

特此公告

洛阳市西工区人民政府

洛阳市公安局交警支队

2021年4月15日