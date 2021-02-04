牡丹的生日（河洛拾珠）

4月中旬，洛城牡丹花开正盛，美丽的牡丹如仙女下凡，仪态万方，令人沉醉。

4月中旬，洛城牡丹花开正盛，美丽的牡丹如仙女下凡，仪态万方，令人沉醉。“花开花落二十日，一城之人皆若狂。”每年牡丹文化节期间，看花人摩肩接踵，欢声笑语不断，洛城成了欢乐的海洋。

“洛阳地脉花最宜，牡丹尤为天下奇。”洛阳自然条件得天独厚，洛阳牡丹因花大、色艳、形美、香浓而甲天下。河洛大地，山好水好风光好，牡丹文化丰富多彩。在观赏牡丹的同时，了解些牡丹传说也不错。

洛阳牡丹品种繁多，其中有一个叫“紫根牡丹”。从初开到盛开，花儿呈紫红色，凋零时，又变成了浅红色。关于它，洛阳还流传着一段优美的神话传说。

据说在天上，住着一位牡丹仙子。牡丹仙子听说人间没有牡丹，便打算把这种花送到人间。

来到凡间后，牡丹仙子开始选址，最终选定了洛阳。这个地方山河灵秀，气候适宜，真是太美了。于是，牡丹仙子就在邙山的翠云峰住下了。

农历八月十五晚上，月明如水。借着月光，牡丹仙子开始造牡丹。她把各种花画在纸上，然后精心修改。她画呀，画呀，到天快亮时，已画了九十九幅。可她总觉得还缺少一个新颖的品种，就又画了一幅牡丹的草稿。该用什么颜色呢？牡丹仙子犯愁了。

后来，她太累了，就睡着了。她梦见自己画了一株很特别的牡丹，红里透紫，紫中带红，色泽艳丽多变，十分惹人喜爱，她一高兴，便醒了过来。她急忙起身寻找那幅牡丹的草稿，谁知，手一抬，画笔上紫红色的颜料，正好滴在上面。

颜料顺着牡丹根迅速渗到枝干、花朵上。根和花忽而变成深紫色，忽而又变成浅紫色，煞是好看。牡丹仙子笑了，这不就是梦中见到的色彩吗？

后来，那第一百株牡丹成为名品，也就是“紫根牡丹”。因为八月十五这天，牡丹仙子把牡丹带到人间，所以洛阳人就把八月十五定为牡丹的生日。

宋代诗人邵雍有一首《和张子望洛城观花》：“造化从来不负人，万般红紫见天真。满城车马空撩乱，未必逢春便得春。”牡丹花开，万般红紫，真乃人间造化。（记者 刘永娟）